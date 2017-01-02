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  • 02.01, 21:06
Три теракта совершены в Багдаде после приезда Олланда. Багдад, Ирак, Исламское государство, Олланд, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Три теракта совершены в Багдаде после приезда Олланда

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Три теракта совершены в Багдаде после приезда Олланда

Три теракта совершены в Багдаде после приезда Олланда

Три теракта совершены в Багдаде после приезда Олланда

    Сразу три кровопролитных теракта совершены сегодня в Багдаде. Ответственность за них взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

    Террорист-смертник взорвал заминированный грузовик на оживленной рыночной площади в районе Садр-Сити, населенном преимущественно шиитами. Погибли по меньшей мере 35 человек, более 60 получили ранения. Это произошло всего через несколько часов после прибытия в страну президента Франции Франсуа Олланда.

    Еще два взрывных устройства были приведены в действие рядом с госпиталями в восточной части иракской столицы. Жертвами этих взрывов стали в общей сложности 18 человек.

    На встрече с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади французский лидер заявил, что уничтожение ИГИЛ в Мосуле займет несколько недель. В ходе общения с журналистами Олланд отметил, что Франция примет активное участие в восстановлении Мосула после его освобождения.

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