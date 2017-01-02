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  • 02.01, 16:33

ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями в новогодние праздники

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ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями в новогодние праздники

ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями в новогодние праздники

Госавтоинспекция в период новогодних праздников усилила контроль за нетрезвыми водителями.

Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, патрулирование проводится в местах массового скопления людей — на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.

Из сообщения ГИБДД: «В период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах — в праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних городов и регионов».

Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время.

Из сообщения ГИБДД: «Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строгий. Повсеместно проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения».

Кроме того, Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

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