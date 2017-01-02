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  • 02.01, 15:02

Россия попала в список стран, наиболее привлекательных для инвестиций

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Россия попала в список стран, наиболее привлекательных для инвестиций

Россия попала в список стран, наиболее привлекательных для инвестиций

В 2017 году Россия окажется в списке развивающихся стран, наиболее привлекательных для инвестиций, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, главной ставкой для инвесторов является российская валюта. Швейцарский банк UBS Group AG оценивает потенциальный возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 26%. Это максимальный показатель среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

В списке привлекательных для инвестиций стран также находятся ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия. Специалисты полагают, что в этих государствах улучшается политический климат. Кроме этого, они менее зависимы от изменения процентной ставки ФРС, а также в меньшей степени подвержены рискам, связанным с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа.

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