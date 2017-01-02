Россия попала в список стран, наиболее привлекательных для инвестиций

В 2017 году Россия окажется в списке развивающихся стран, наиболее привлекательных для инвестиций, сообщает Bloomberg.
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В списке привлекательных для инвестиций стран также находятся ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия. Специалисты полагают, что в этих государствах улучшается политический климат. Кроме этого, они менее зависимы от изменения процентной ставки ФРС, а также в меньшей степени подвержены рискам, связанным с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа.
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