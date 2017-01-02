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  • 02.01, 13:31

В Таиланде 23 человека погибли в крупном ДТП

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В Таиланде 23 человека погибли в крупном ДТП

В Таиланде 23 человека погибли в крупном ДТП

По меньшей мере 23 человека погибли сегодня в результате крупного ДТП в приморской провинции Чонбури в Таиланде.

Как передает ТАСС со ссылкой на полицию и очевидцев, микроавтобус, в котором находилось 13 человек, на полном ходу врезался в пикап, также перевозивший пассажиров.

Оба транспортных средства мгновенно вспыхнули огнем, никому из находившихся в них не удалось спастись.

На новогодние праздники в Таиланде традиционно приходится пик аварийности на дорогах. По данным департамента наземного транспорта, в результате различных ДТП на территории королевства с 29 декабря по 1 января включительно уже погибли 280 человек, 2,8 тысячи получили ранения. Чаще всего причиной ДТП становится вождение в нетрезвом виде.

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