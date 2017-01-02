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  • 02.01, 12:01

На мужчину, воткнувшего отвертку в голову соседу на парковке, завели дело в Челябинске

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На мужчину, воткнувшего отвертку в голову соседу на парковке, завели дело в Челябинске

На мужчину, воткнувшего отвертку в голову соседу на парковке, завели дело в Челябинске

Челябинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который воткнул в голову отвертку соседу во время конфликта на парковке.

Как сообщили ТАСС в управлении МВД по Челябинской области, инцидент произошел 31 декабря.

Из сообщения УМВД по Челябинской области: «По предварительным данным, один из жителей дома, возле которого расположена парковка, сделал замечание соседу о том, что он криво поставил машину».

Во время перепалки автовладелец достал из машины отвертку и воткнул ее в голову своему оппоненту. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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