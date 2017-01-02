#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Стройка
Стройка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.01, 12:00
Бизнесмены из Южной Кореи вернули к жизни приморский поселок. Приморье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бизнесмены из Южной Кореи вернули к жизни приморский поселок

2 комментария

Бизнесмены из Южной Кореи вернули к жизни приморский поселок

Бизнесмены из Южной Кореи вернули к жизни приморский поселок

    В Приморье подводят инвестиционные итоги года. В 2016 году в регион пришли десятки иностранных компаний. Традиционно в лидерах — Япония и Китай, их догоняют бизнесмены из Южной Кореи. Они, к примеру, открыли в одном из поселков животноводческую ферму, где используют самые современные технологии, и готовы напоить молоком весь Дальний Восток. Теперь некогда вымирающее село возрождается, а местные власти думают о новых инвестпроектах.

    Своя молочная ферма в поселке Краскино на юге Приморья появилась лишь в прошедшем году. Производство наладили инвесторы из Южной Кореи. На работу к себе они позвали местных жителей, знающих толк в деревенском хозяйстве. Впрочем, и сами иностранцы подошли к делу по-восточному тонко. Коров закупили исключительно российских, чтобы не боялись зимних прогулок.

    Российско-корейская молочная ферма стала первым инвестпроектом в поселке Краскино, который раньше крупный частный капитал обходил стороной. После расформирования воинских частей населения стало меньше, поэтому и перспектив, казалось бы, никаких. Теперь же, после возрождения молочного производства, у местных жителей появилась надежда и на возрождение всего поселка.

    И дело не только в молоке. От Краскино рукой подать до китайской границы, и по здешним дорогам ежедневно курсируют десятки автобусов с российскими и иностранными туристами. На это обратил внимание еще один инвестор и согласовал с местными властями проект крупного сервис-центра для путешественников.

    Властям Краскино есть, на что потратить деньги, вырученные от реализации инвестпроектов. Надо капитально отремонтировать поселковый дом культуры и детский сад, а вместо стихийного рынка, где продают в том числе и фермерское молоко, построить современный торговый павильон.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru