В Воронежской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Авария со смертельным исходом произошла на трассе в Борисоглебском районе Воронежской области.ТАСС со ссылкой на информацию регионального управления МВД, в автомобиле, которым управляла женщина-водитель, находились пять человек. По неустановленной пока причине женщина не справилась с управлением, и машина вылетела с трассы и врезалась в дерево.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области: «В Борисоглебском районе на 21 километре автодороги „Борисоглебск — Махровка“ в ДТП с автомобилем Lada Granta погибли пассажиры — мужчина и женщина в возрасте около 30 лет, а также и 10-летний ребенок — сын водителя».
Водитель и еще один пассажир автомобиля получили травмы. Им оказана медицинская помощь. Ведется расследование причин ДТП.
Комментарии