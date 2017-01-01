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  • 02.01, 01:23

В Воронежской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

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В Воронежской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

В Воронежской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Авария со смертельным исходом произошла на трассе в Борисоглебском районе Воронежской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию регионального управления МВД, в автомобиле, которым управляла женщина-водитель, находились пять человек. По неустановленной пока причине женщина не справилась с управлением, и машина вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области: «В Борисоглебском районе на 21 километре автодороги „Борисоглебск — Махровка“ в ДТП с автомобилем Lada Granta погибли пассажиры — мужчина и женщина в возрасте около 30 лет, а также и 10-летний ребенок — сын водителя».

Водитель и еще один пассажир автомобиля получили травмы. Им оказана медицинская помощь. Ведется расследование причин ДТП.

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