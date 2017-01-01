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  • 01.01, 20:50
Катки и бешеные Деды Морозы: Россия встретила Новый год. Новый год, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Катки и бешеные Деды Морозы: Россия встретила Новый год

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Катки и бешеные Деды Морозы: Россия встретила Новый год

Катки и бешеные Деды Морозы: Россия встретила Новый год

Катки и бешеные Деды Морозы: Россия встретила Новый год

    Россияне отмечали Новый год на площадях и улицах.

    Пока москвичи заливали салаты майонезом, жители Дальнего Востока уже поздравляли друг друга с Новым годом. Чуть позже к ним присоединились жители Красноярска. Там на главной площади, народ бодрили бешеные Деды Морозы. Стойких жителей Екатеринбурга ни морозы, ни ветра не напугали — на площадь пришли тысячи людей.

    Спустя пару часов в столице на Красной площади куранты возвестили о начале нового, 2017-го года. Встретить Новый год не дома, на теплом уютном диване, а на Красной площади решили сотни людей. Многие приехали ради такого исторического момента даже из Европы. Не Красной площадью единой жив москвич. Сотни людей в 1 января переходили, вернее, переезжали на коньках в парке Горького.

    Подробнее о том, как встречали Новый год в России — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Гордеева.

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