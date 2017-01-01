Новый год на улицах Москвы встретили более 3 миллионов человек

Мэр российской столицы рассказал о праздновании Нового года на улицах Москвы.
В новогодних гуляниях в Москве приняли участие больше 3 млн человек. Все прошло без чрезвычайных ситуаций— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2017 г.
Спасибо всем, кто принимал участие в организации мероприятий и обеспечивал безопасность. С наступившим 2017 годом!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2017 г.
Как сообщили в столичной полиции, на Красной площади Новый год встретили около 100 тысяч человек. В обеспечении безопасности в период новогодних праздников задействованы около 15 тысяч правоохранителей.
По всей стране, от Камчатки до Калининграда, погремели праздничные салюты в честь Нового 2017-го года.Опубликовано НТВ 1 января 2017 г.
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