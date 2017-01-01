Новый год на улицах Москвы встретили более 3 миллионов человек

Мэр российской столицы рассказал о праздновании Нового года на улицах Москвы.

В новогодних гуляниях в Москве приняли участие больше 3 млн человек. Все прошло без чрезвычайных ситуаций — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2017 г.

Спасибо всем, кто принимал участие в организации мероприятий и обеспечивал безопасность. С наступившим 2017 годом! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2017 г.

По всей стране, от Камчатки до Калининграда, погремели праздничные салюты в честь Нового 2017-го года. Опубликовано НТВ 1 января 2017 г.

Как сообщается в микроблоге Сергея Собянина в Twitter, на улицах и площадях города праздник отметили более 3 миллионов человек, чрезвычайных ситуаций во время гуляний не зафиксировано.Как сообщили в столичной полиции, на Красной площади Новый год встретили около 100 тысяч человек. В обеспечении безопасности в период новогодних праздников задействованы около 15 тысяч правоохранителей.