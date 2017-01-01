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  • 01.01, 16:17

Новый год на улицах Москвы встретили более 3 миллионов человек

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Новый год на улицах Москвы встретили более 3 миллионов человек

Новый год на улицах Москвы встретили более 3 миллионов человек

Мэр российской столицы рассказал о праздновании Нового года на улицах Москвы.

Как сообщается в микроблоге Сергея Собянина в Twitter, на улицах и площадях города праздник отметили более 3 миллионов человек, чрезвычайных ситуаций во время гуляний не зафиксировано.







Как сообщили в столичной полиции, на Красной площади Новый год встретили около 100 тысяч человек. В обеспечении безопасности в период новогодних праздников задействованы около 15 тысяч правоохранителей.

По всей стране, от Камчатки до Калининграда, погремели праздничные салюты в честь Нового 2017-го года.

Опубликовано НТВ 1 января 2017 г.

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