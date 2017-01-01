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  • 01.01, 16:17

В Кельне в новогоднюю ночь задержаны сотни мужчин африканского происхождения

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В Кельне в новогоднюю ночь задержаны сотни мужчин африканского происхождения

В Кельне в новогоднюю ночь задержаны сотни мужчин африканского происхождения

В Кельне в новогоднюю ночь задержаны сотни мужчин африканского происхождения
  • Фото Associated Press © 2017, Henning Kaiser

    • В немецком Кельне в новогоднюю ночь полицейские задержали несколько сот человек, предположительно, африканского происхождения. Задержания проводились в рамках операций по предотвращению насилия и грабежей.

    По информации агентства Associated Press, все мужчины были задержаны на двух основных железнодорожных станциях города для проведения допроса и проверки документов, а также установления их личности.

    Сообщается, что ночью в городе дежурили более 1,5 тысячи полицейских. Отмечается также, что в соцсети Twitter появились многочисленные сообщения, согласно которым стражи порядка задерживали людей только из-за внешности.

    Инициатива властей Кельна вывести для патрулирования улиц более тысячи полицейских связана с массовыми нападениями мигрантов на жительниц и жителей города новогодней ночью 2016 года. В связи с этим полиция Кельна разработала новую концепцию безопасности при проведении новогодних праздников.

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