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  • 01.01, 16:17

Украинский депутат расстрелял автохама в новогоднюю ночь

2 комментария

Украинский депутат расстрелял автохама в новогоднюю ночь

Украинский депутат расстрелял автохама в новогоднюю ночь

Глава комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский ранил мужчину из пистолета в ходе дорожного конфликта.

Как рассказал сам депутат, инцидент произошел вечером 31 декабря. Пашинский сделал замечание водителю, перегородившему неосвещенную дорогу. В ответ пьяный мужчина с бутылкой в руке бросился на депутата и его супругу.

Пашинский, у которого при себе был пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух, однако и это не остановило нетрезвого водителя. Он сильно ударил депутата бутылкой по голове. Тогда Пашинский, лежа на земле, выстрелил обидчику в ногу.

Как сообщил депутат Рады в своем Facebook, сейчас пострадавший мужчина приходит в себя в больнице. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

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