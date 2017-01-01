Украинский депутат расстрелял автохама в новогоднюю ночь

Глава комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский ранил мужчину из пистолета в ходе дорожного конфликта.
Пашинский, у которого при себе был пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух, однако и это не остановило нетрезвого водителя. Он сильно ударил депутата бутылкой по голове. Тогда Пашинский, лежа на земле, выстрелил обидчику в ногу.
Как сообщил депутат Рады в своем Facebook, сейчас пострадавший мужчина приходит в себя в больнице. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.
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