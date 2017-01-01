В Канаде перед вылетом арестован напившийся до потери сознания пилот

Пьяный пилот, перед вылетом потерявший сознание прямо в кабине пассажирского лайнера, арестован в Канаде.BBC, члены экипажа обратили внимание на странное поведение 37-летнего пилота, увидели, как он падает с кресла, и сообщили об этом в правоохранительные органы.
Как уточнили в полиции Калгари, количество алкоголя в крови летчика превышало допустимую норму в 3 раза. Самолет с другим пилотом поднялся в воздух с небольшой задержкой и направился в мексиканский город Канкун. Представитель авиакомпании Sunwing принес пассажирам извинения и поблагодарил экипаж «за правильные действия в очень неприятной ситуации». До начала судебного процесса над провинившимся пилотом его имя не называется.
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