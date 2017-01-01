Южнокорейский военный самолет случайно сбросил в море мины, ракеты и торпеду

Самолет авиации ВМС Южной Кореи во время полета над Японским морем случайно скинул в воду противокорабельные ракеты «Гарпун», торпеду и глубинные мины.Рёнхап со ссылкой на военных, один из членов экипажа борта Lockheed P-3CK по ошибке нажал на переключатель экстренного сброса оружия. Как уточнили представители южнокорейских ВМС, вооружение не было снаряженным, поэтому угрозы взрыва не было.
Сообщается, что ракеты упали в воду в 30 километрах от восточного побережья страны. В этом районе находилась одна рыбацкая лодка, она не пострадала.
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