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  • 01.01, 14:45

Лукашенко призвал соотечественников «держать порох сухим»

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Лукашенко призвал соотечественников «держать порох сухим»

Лукашенко призвал соотечественников «держать порох сухим»

Александр Лукашенко в новогоднем обращении назвал Белоруссию уголком стабильности и пообещал, что с территории страны никогда не будут исходить агрессия и угроза.

Александр Лукашенко: «В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны. Сохранить Белоруссию островком стабильности и спокойствия было непросто, но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан».

В своем обращении белорусский лидер также подчеркнул, что в 2016 году Белоруссия стала невольной заложницей экономической ситуации, сложившейся в странах-партнерах.

Александр Лукашенко: «Суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живем в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров».

При этом президент Белоруссии отметил укрепление авторитета страны в международном сообществе благодаря тому, что Минск стал «площадкой миролюбивых инициатив». По словам Лукашенко, с территории государства и впредь не будет исходить агрессии и угрозы, однако оборона отечества является священным долгом и поэтому белорусы будут следить за тем, чтобы «порох оставался сухим».

Александр Лукашенко: «Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз. В то же время мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества — наш священный долг!».

В завершении обращения Лукашенко выразил надежду, что белорусская молодежь найдет место в родной стране и пожелал соотечественникам удачи и благополучия.

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