В России повышаются акцизы на алкоголь

Ставки акцизов на алкоголь в нашей стране с 1 января 2017 года увеличены в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса.

Акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, вырос на 10 рублей по сравнению с уровнем 2016 года и достигает 36 рублей за литр. Ставка акциза на шампанское из винограда, выращенного в России, увеличилась всего на 1 рубль — до 14 рублей за литр.Размер акциза на тихие вина из российского сырья остался на прошлогоднем уровне — 5 рублей за литр, а ставка акциза на вина зарубежного производства выросла вдвое — с 9 до 18 рублей за литр.Акцизы на пуаре, сидр и медовуху увеличиваются с прошлогодних 9 рублей до 21 рубля за литр. Акциз на пиво с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% и на пиво с долей спирта свыше 8,6% поднимаются с 20 до 21 рубля за литр и с 37 до 39 рублей за литр соответственно.Акциз на крепкий алкоголь (более 9% доли спирта) увеличивается до 523 рублей за литр, в прошлом году этот показатель составлял 500 рублей. Акциз на алкоголь с содержанием спирта до 9% также вырос с прошлогодних 400 рублей до 418 рублей за литр.В 2017 году меняется и принцип распределения доходов от акцизов между регионами и федеральным бюджетом. Доля поступлений, которая направляется в бюджеты субъектов страны, увеличена с 50% до 60% доли акцизов на алкоголь. При этом основная часть акцизов будет распределяться между регионами, как и прежде, пропорционально объемам производства спиртного на их территориях, но небольшая часть начнет поступать в бюджеты субъектов из объемов легальных продаж алкоголя. Так Минфин РФ хочет привлечь региональные власти к борьбе за легализацию рынка.