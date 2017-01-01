#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Жизнь только начинается
Жизнь только начинается 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.01, 05:39

Россиян среди убитых и раненных в результате теракта в Стамбуле нет

комментировать

Россиян среди убитых и раненных в результате теракта в Стамбуле нет

Россиян среди убитых и раненных в результате теракта в Стамбуле нет

Российские дипломаты выясняют, были ли россияне в числе пострадавших при теракте в Стамбуле.

По предварительной информации, россиян среди погибших и пострадавших в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле нет, сообщили РИА Новости в Генконсульстве РФ.

По последним данным, 35 человек погибли, около 40 ранено в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina. В заведение, в котором находились от 700 до 800 человек, ворвались трое нападавших, одетые в костюмы Санта-Клаусов и вооруженные автоматическим оружием. По другим данным, стрельбу открыл террорист-одиночка.

В сети появилось видео, на котором видно начало атаки: мужчина с оружием бежит по улице и расстреливает прохожих. По данным стамбульских властей, террорист убил полицейского, дежурившего на входе, и одного мирного жителя.




Нападавший стрелял из автомата Калашникова. Район нападения оцеплен, ведется патрулирование с моря.







Клуб Reina, где в новогоднюю ночь был совершен теракт, расположен на европейской стороне Стамбула, на берегу пролива Босфор.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru