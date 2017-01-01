Россиян среди убитых и раненных в результате теракта в Стамбуле нет

Российские дипломаты выясняют, были ли россияне в числе пострадавших при теракте в Стамбуле.РИА Новости в Генконсульстве РФ.
По последним данным, 35 человек погибли, около 40 ранено в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina. В заведение, в котором находились от 700 до 800 человек, ворвались трое нападавших, одетые в костюмы Санта-Клаусов и вооруженные автоматическим оружием. По другим данным, стрельбу открыл террорист-одиночка.
В сети появилось видео, на котором видно начало атаки: мужчина с оружием бежит по улице и расстреливает прохожих. По данным стамбульских властей, террорист убил полицейского, дежурившего на входе, и одного мирного жителя.
#Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l’assaillant entre dans la boite de nuit #Reina (vidéo soft) pic.twitter.com/v1J0kgTsLC— Info Du Jour (@_InfoDuJour) 1 января 2017 г.
Нападавший стрелял из автомата Калашникова. Район нападения оцеплен, ведется патрулирование с моря.
Nightclub in #Istanbul subject to armed #attack, several injured. #Turkey pic.twitter.com/6tKZuIjwKP— Hamosh (@Hamosh84) 31 декабря 2016 г.
#Turkey Footage near #İstanbul nightclub, where gunfire was reported. Turkish TV says there are injured people pic.twitter.com/D6Sesl9xfd— Rosy (@rose_k01) 31 декабря 2016 г.
Клуб Reina, где в новогоднюю ночь был совершен теракт, расположен на европейской стороне Стамбула, на берегу пролива Босфор.
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