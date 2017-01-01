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  • 01.01, 01:07
Ростовский школьник обратился к россиянам в новогоднем эфире НТВ. НТВ, Новый год, дети и подростки, торжества и праздники, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ростовский школьник обратился к россиянам в новогоднем эфире НТВ

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Ростовский школьник обратился к россиянам в новогоднем эфире НТВ

Ростовский школьник обратился к россиянам в новогоднем эфире НТВ

Ростовский школьник обратился к россиянам в новогоднем эфире НТВ

    НТВ исполнил новогоднюю мечту школьника Миши Попова из Ростова-на-Дону и показал его праздничное видеообращение к россиянам в эфире шоу «Живой Новый год».

    Трогательное поздравление Миши Попова было показано в рамках «Живого Нового года» на НТВ. В своей речи мальчик пожелал всем мира и улыбок. Также Миша поделился своей мечтой о брате или сестре.

    Миша Попов: «Я, как многие мои сверстники, хочу брата или сестру. Я, когда буду президентом, издам указ, чтобы у каждого третьеклассника обязательно был брат или сестра».

    Подробности — в видеосюжете.

    Дети и взрослые, знаменитости и простые граждане — жители из разных уголков России уже успели поздравить с Новым годом с…

    Опубликовано НТВ 31 декабря 2016 г.

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