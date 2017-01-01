Ростовский школьник обратился к россиянам в новогоднем эфире НТВ

НТВ исполнил новогоднюю мечту школьника Миши Попова из
Живого Нового года» на НТВ. В своей речи мальчик пожелал всем мира и улыбок. Также Миша поделился своей мечтой о брате или сестре.
Ростова-на-Дону и показал его праздничное видеообращение к россиянам в эфире шоу «Живой Новый год».
Миша Попов: «Я, как многие мои сверстники, хочу брата или сестру. Я, когда буду президентом, издам указ, чтобы у каждого третьеклассника обязательно был брат или сестра».
Подробности — в видеосюжете.
Дети и взрослые, знаменитости и простые граждане — жители из разных уголков России уже успели поздравить с Новым годом с…Опубликовано НТВ 31 декабря 2016 г.
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