Медведев пожелал россиянам здоровья, счастья и любви в 2017 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Его поздравление размещено на сайте правительства.

В своем поздравлении Медведев назвал Новый год «теплым и уютным» праздником, несмотря на «зимнюю погоду».: «В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано».Председатель правительства выразил уверенность в том, что в 2017 году «осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие».