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  • 31.12, 16:02
Медведев пожелал россиянам здоровья, счастья и любви в 2017 году. Медведев, Новый год, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Медведев пожелал россиянам здоровья, счастья и любви в 2017 году

10 комментариев
  • Фото РИА Новости, Дмитрий Астахов
Медведев пожелал россиянам здоровья, счастья и любви в 2017 году

Медведев пожелал россиянам здоровья, счастья и любви в 2017 году

Медведев пожелал россиянам здоровья, счастья и любви в 2017 году
  • Фото РИА Новости, Дмитрий Астахов

    • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Его поздравление размещено на сайте правительства.

    В своем поздравлении Медведев назвал Новый год «теплым и уютным» праздником, несмотря на «зимнюю погоду».

    Дмитрий Медведев: «В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано».

    Председатель правительства выразил уверенность в том, что в 2017 году «осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие».

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