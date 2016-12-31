Предполагаемый потомок Николая II прошел генетическую экспертизу

В Нижнем Новгороде объявился потомок Николая II — с таким громким заголовком на этой неделе вышел номер одной из нижегородских газет. От этой новости скептики сразу отмахнулись, ведь императора вместе с его семьей расстреляли большевики. Однако предполагаемый потомок императорского рода утверждает, что у него есть железные доказательства.
Изучив старинные фото, Севенарды пришли к выводу, что они куда знатнее, чем думали раньше. Фёдор Константинович утверждает, что шестилетний мальчик на одном из фото 1911 года — его отец. А слева — балерина Матильда Кшесинская с коляской. Но кто в ней? Возможно, ответ на другом фото, сделанном чуть раньше. Звезда балета позой будто старается скрыть оплывшую талию. Фёдор уверен, что на самом деле она была беременна его мамой.
Получается, вышедший год назад на пенсию инженер нижегородской ГЭС — как минимум великий князь. Ведь у будущего царя с балериной, действительно, была история любви, рассказанная в том числе и Алексеем Учителем в фильме «Матильда». Только дети в ней вроде не фигурировали.
Несмотря на мнения скептиков, Севенарды верят в свое родство с императорским домом. И для начала они решили удостовериться в родстве с Николаем II на генетическом уровне. У Фёдора Константиновича взяли материал для анализа ДНК — слюну и волосы.
В лаборатории выделят из материала клетки ДНК и сравнят с данными Николая II. У родственников повторяются целые участки генетического года, поэтому вероятность ошибки почти сведена к нулю. Результаты станут известны через две недели, то есть в 2017 году.
Подробности — в видеоматериале.
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