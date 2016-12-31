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  • 31.12, 16:02

Карлсен обрушился с критикой на соперника за «глупейший» проигрыш Карякину

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Карлсен обрушился с критикой на соперника за «глупейший» проигрыш Карякину

Карлсен обрушился с критикой на соперника за «глупейший» проигрыш Карякину

Норвежский шахматист Магнус Карлсен по-прежнему не может смириться со вторым местом на чемпионате мира по блицу, триумфатором которого стал россиянин Сергей Карякин.

Комментируя ход турнира норвежскому изданию NRK, Магнус Карлсен обрушился с критикой на одного из участников чемпионата — поляка Радослава Войташека, который проиграл Сергею Карякину в предпоследнем раунде. Поначалу у поляка было большое преимущество, но затем он допустил несколько серьезных ошибок, и партия завершилась победой россиянина, что в итоге и обеспечило ему чемпионство.

Норвежец назвал эту партию одной из глупейших, какие он только видел.

Магнус Карлсен: «Это была одна из глупейших партий, какую я только видел. Это было слабо. Невозможно было проиграть, как он сделал это. Мне нужна была эта проклятая ничья. Но он нашел единственный способ проиграть. Это чертовски неприятно».

Раздосадованный поражением норвежец раньше времени покинул церемонию награждения.

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