«ЦТ» исполнило заветную мечту Ксении из Свердловской области

В новогоднюю ночь телеканал НТВ будет исполнять заветные желания и мечты своих зрителей. Не только взрослых, но и детей. Желание
17-летней Ксюши уже сбылось.
Еще с детства Ксюша мечтала стать телеведущей и искренне верила в то, что ее мечта сбудется. Ведь у каждого человека есть шанс. И именно это — главный девиз ее жизни.
И когда сбываться заветным мечтам, если не в канун Нового года? Сотрудники программы «Центральное телевидение» предоставили девочке возможность почувствовать себя настоящей телеведущей.
Подробнее — в видеоматериале.
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