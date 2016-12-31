#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Новогодний миллиард
Недоступно в Вашей стране
Новогодний миллиард
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.12, 20:36
«ЦТ» исполнило заветную мечту Ксении из Свердловской области. дети и подростки, Новый год, НТВ, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«ЦТ» исполнило заветную мечту Ксении из Свердловской области

комментировать
«ЦТ» исполнило заветную мечту Ксении из Свердловской области

«ЦТ» исполнило заветную мечту Ксении из Свердловской области

«ЦТ» исполнило заветную мечту Ксении из Свердловской области

    В новогоднюю ночь телеканал НТВ будет исполнять заветные желания и мечты своих зрителей. Не только взрослых, но и детей. Желание 17-летней Ксюши уже сбылось.

    Ксения Каминская родилась в маленьком городе Березовский Свердловской области, в этом году она заканчивает школу.

    Еще с детства Ксюша мечтала стать телеведущей и искренне верила в то, что ее мечта сбудется. Ведь у каждого человека есть шанс. И именно это — главный девиз ее жизни.

    И когда сбываться заветным мечтам, если не в канун Нового года? Сотрудники программы «Центральное телевидение» предоставили девочке возможность почувствовать себя настоящей телеведущей.

    Подробнее — в видеоматериале.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru