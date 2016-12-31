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  • 31.12, 14:32

Украинская писательница швырнула мелочь в продавщицу за русскую речь

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Украинская писательница швырнула мелочь в продавщицу за русскую речь

Украинская писательница швырнула мелочь в продавщицу за русскую речь

Украинская писательница швырнула мелочь в продавщицу за русскую речь
  • Фото: Олеся Венгринович /facebook.com

    • Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в магазине торговой сети «Ватсонс» (Watsons) из-за того, что с ней общались по-русски.

    На своей странице в Facebook Ницой написала, что пришла за покупками в магазин Watsons, расположенный у ее дома.

    Лариса Ницой: «Подхожу к кассе. На новой кассирше лет сорока написано „ученик“. Ниии, я сегодня не в настроении выслушивать русский, но, несмотря на бейджик, понимаю, что это неизбежно».

    По словам Ницой, она несколько раз попросила кассира перейти на украинский, однако та продолжала общаться по-русски. В результате писательница швырнула в сотрудницу магазина сдачу, выданную мелочью.

    Также она обратилась к руководству Watsons с угрозами подать в суд за дискриминацию украинского языка, если ее еще раз обслужат на русском.

    Ох. Мене сьогодні довели до сказу. В Америці є вислів «синдром спокійного касира» — це коли касир мовчить-мовчить, терпи…

    Опубликовано Larysa Nitsoi 29 декабря 2016 г.


    Лариса Ницой уже не в первый раз оказывается в центре подобных скандалов. Ранее она впала в истерику из-за рыбок, нарисованных на стенах детской больницы в Киеве. Писательницу, в частности, возмутило, что художественным персонажам дали русские имена. Также Ницой предлагала уничтожить памятники русским писателям в киевском метро.

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