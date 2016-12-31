Двое пожарных погибли в Башкирии, спасая женщину

Три человека, в том числе двое пожарных, погибли при тушении пожара в частном доме в Башкирии.

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По информации регионального ГУ МЧС, трагедия произошла в ночь на 31 декабря в селе Ерлыково Миякинского района, где загорелся деревянный жилой дом. К моменту приезда пожарных в доме находились два человека. Двое спасателей сначала вывели мужчину, а затем вернулись в дом, пытаясь найти женщину, но в этот момент обрушилась крыша.Погибли начальник караула Фанзиль Шаймуратов, пожарный Вакиль Минияров и хозяйка дома.Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.