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  • 31.12, 09:58

Кадыров опроверг «наглую и гнусную ложь» об убийстве троих боевиков в больнице

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Кадыров опроверг «наглую и гнусную ложь» об убийстве троих боевиков в больнице

Кадыров опроверг «наглую и гнусную ложь» об убийстве троих боевиков в больнице

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об убийстве в больнице трех боевиков, которые были задержаны и госпитализированы после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря.

Сообщения СМИ о том, что двух задержанных мужчин и женщину убили во время отключения света в больнице, Рамзан Кадыров в своем Instagram назвал «наглой и гнусной ложью». По его словам, эту информацию распространяют «отдельные СМИ, известные своей ненавистью к Чеченской Республике».

Рамзан Кадыров: «Но и эту небылицу готов признать былью, если за все это время в больнице хоть на минуту отключали свет или на территории лечебного учреждения или в ее корпусах было совершено хоть одно противоправное действие».

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов в свою очередь подтвердил, что стрельбы в больнице не было и быть не могло, так как ситуация после отключения света сразу же была взята под контроль.

Эльхан Сулейманов: «Эпизодов стрельбы не происходило в больнице и произойти не могло, так как ситуация изначально была взята под контроль, выставлена охрана. Что касается электроснабжения, то это невозможно, так как имеются резервные источники».

Дукваха Висаитов, заместитель главного врача: «Отключение света невозможно на территории больницы, потому что у нас есть автономный генератор, который включается уже через три секунды. Проникновение на территорию невозможно».

Дорогие друзья! Отдельные СМИ, известные своей ненавистью к Чеченской Республике, пишут, что в грозненской больнице скорой медицинской помощи совершены противоправные действия в отношение пациентов. Они утверждают, что в один из дней на этой неделе в больнице отключили свет, затем вооружённые люди вывели на улицу и убили троих боевиков, находившихся на лечении с огнестрельными ранениями. Я не считаю необходимым обсуждать эту наглую и гнусную ложь. Но и эту небылицу готов признать былью, если за все это время в больнице хоть на минуту отключали свет или на территории лечебного учреждения или в её корпусах было совершено хотя одно противоправное действие. Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи! #Кадыров #Россия #Чечня

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)




Группа боевиков напала на полицейских в Грозном 17 декабря. В результате спецоперации, которая длилась около суток, семеро бандитов были уничтожены, четверо задержаны. Трое из них, в том числе женщина, были доставлены в больницу с ранениями.

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