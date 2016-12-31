Кадыров опроверг «наглую и гнусную ложь» об убийстве троих боевиков в больнице

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об убийстве в больнице трех боевиков, которые были задержаны и госпитализированы после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря.
Рамзан Кадыров: «Но и эту небылицу готов признать былью, если за все это время в больнице хоть на минуту отключали свет или на территории лечебного учреждения или в ее корпусах было совершено хоть одно противоправное действие».
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов в свою очередь подтвердил, что стрельбы в больнице не было и быть не могло, так как ситуация после отключения света сразу же была взята под контроль.
Эльхан Сулейманов: «Эпизодов стрельбы не происходило в больнице и произойти не могло, так как ситуация изначально была взята под контроль, выставлена охрана. Что касается электроснабжения, то это невозможно, так как имеются резервные источники».
Дукваха Висаитов, заместитель главного врача: «Отключение света невозможно на территории больницы, потому что у нас есть автономный генератор, который включается уже через три секунды. Проникновение на территорию невозможно».
Дорогие друзья! Отдельные СМИ, известные своей ненавистью к Чеченской Республике, пишут, что в грозненской больнице скорой медицинской помощи совершены противоправные действия в отношение пациентов. Они утверждают, что в один из дней на этой неделе в больнице отключили свет, затем вооружённые люди вывели на улицу и убили троих боевиков, находившихся на лечении с огнестрельными ранениями. Я не считаю необходимым обсуждать эту наглую и гнусную ложь. Но и эту небылицу готов признать былью, если за все это время в больнице хоть на минуту отключали свет или на территории лечебного учреждения или в её корпусах было совершено хотя одно противоправное действие. Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи! #Кадыров #Россия #Чечня
Группа боевиков напала на полицейских в Грозном 17 декабря. В результате спецоперации, которая длилась около суток, семеро бандитов были уничтожены, четверо задержаны. Трое из них, в том числе женщина, были доставлены в больницу с ранениями.
Комментарии