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  • 31.12, 09:58
Телезрители НТВ в 2016 году помогли спасти десятки жизней. SOS, благотворительность, дети и подростки, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Телезрители НТВ в 2016 году помогли спасти десятки жизней

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Телезрители НТВ в 2016 году помогли спасти десятки жизней

Телезрители НТВ в 2016 году помогли спасти десятки жизней

Телезрители НТВ в 2016 году помогли спасти десятки жизней

    В 2016 году в эфире программы «Сегодня» вышли 60 благотворительных сюжетов, удалось собрать 167 миллионов рублей и спасти десятки жизней. Спасенные дети и их родители говорят большое спасибо телезрителям НТВ за то, что в течение года они собирали деньги на дорогостоящие операции и реабилитацию.

    То, что новогодние мечты обязательно сбываются, Максим Асташин и его мама убедились лично. Этот праздник они встретят в медицинском центре в Польше. Благодаря помощи телезрителей НТВ фонду «Адели» удалось собрать больше двух миллионов рублей на необходимые мальчику операции, и последующую реабилитацию.

    Все четырнадцать лет своей жизни Максим не переставал бороться с недугом. Частичный паралич, ставший следствием ДЦП после родовой травмы. В последние годы еще и приступы эпилепсии, из-за которых мальчик мог задохнуться. Мама Юлия не могла оставить Максима одного ни на минуту. И теперь есть реальная надежда, что самое страшное уже позади.

    Для двухлетней Даши Тышковской необходимо было найти 5 миллионов рублей за считаные дни. Ретинобластома — редкое онкологическое заболевание. Это когда опухоль поражает глаз и стремительно увеличивается в размере. Чтобы спасти зрение и даже жизнь, нужна была срочная операция в Швейцарии и огромная сумма денег.

    Всего за сутки телезрители НТВ с помощью фонда «Свет» собрали сумму почти в два раза большую, чем было необходимо для проведения операции — более 9 миллионов рублей. Она прошла успешно.

    А трехлетней Еве Воробьевой телезрители канала НТВ вернули слух. На собранные фондом «Бумажный журавлик» деньги в США Еве сделали операцию, и девочка начала слышать.

    Всего за год благодаря телезрителям НТВ удалось вылечить и изменить жизнь не только Максима, Даши и Евы, но и еще нескольких десятков детей.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.

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