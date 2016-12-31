СМИ сообщили об атаке российских хакеров на энергосети США

Российские хакеры проникли в электрораспределительную систему США, утверждает американская газета The Washington Post.издания, в компьютерной сети американской электрораспределительной системы был выявлен код вредоносного ПО (программного обеспечения), который ранее якобы использовался российскими спецслужбами для атак на политические институты США.
Breaking: Russian hackers penetrated U.S. electricity grid through a utility in Vermont https://t.co/LED11lL7ej— Washington Post (@washingtonpost) 31 декабря 2016 г.
Код был обнаружен в сети одной из двух основных электрораспределительных компаний в штате Вермонт. Для нарушения работы сети он не использовался.
Сообщается также, что код был найден якобы после того, как администрация США предупредила о его существовании американские компании. Впрочем, ни единого доказательства тому, что Россия и «русские хакеры» имеют отношение к случившемуся, не приводится, отмечает ТАСС.
Ранее администрация Барака Обамы ввела новые санкции против РФ из-за «вмешательства в выборы» путем хакерских атак. В МИДе РФ это решение Белого дома назвали «новогодним приветом» от Обамы и заявили, что устали от «лжи про русских хакеров».
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