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  • 31.12, 08:27

СМИ сообщили об атаке российских хакеров на энергосети США

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СМИ сообщили об атаке российских хакеров на энергосети США

СМИ сообщили об атаке российских хакеров на энергосети США

Российские хакеры проникли в электрораспределительную систему США, утверждает американская газета The Washington Post.

По информации издания, в компьютерной сети американской электрораспределительной системы был выявлен код вредоносного ПО (программного обеспечения), который ранее якобы использовался российскими спецслужбами для атак на политические институты США.


Код был обнаружен в сети одной из двух основных электрораспределительных компаний в штате Вермонт. Для нарушения работы сети он не использовался.

Сообщается также, что код был найден якобы после того, как администрация США предупредила о его существовании американские компании. Впрочем, ни единого доказательства тому, что Россия и «русские хакеры» имеют отношение к случившемуся, не приводится, отмечает ТАСС.

Ранее администрация Барака Обамы ввела новые санкции против РФ из-за «вмешательства в выборы» путем хакерских атак. В МИДе РФ это решение Белого дома назвали «новогодним приветом» от Обамы и заявили, что устали от «лжи про русских хакеров».

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