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  • 31.12, 05:25
Космический уровень: Mannequin Challenge добрался до МКС. МКС, космос, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Космический уровень: Mannequin Challenge добрался до МКС

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Космический уровень: Mannequin Challenge добрался до МКС

Космический уровень: Mannequin Challenge добрался до МКС

Космический уровень: Mannequin Challenge добрался до МКС

    Пожалуй, самый популярный флешмоб 2016 года наконец добрался до Международной космической станции.

    Обитатели МКС подняли Mannequin Challenge на новую высоту. На видео, снятом астронавтом ЕКА Тома Песке, замерли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавты НАСА Роберт Шейн Кимброу и Пегги Уитсон.

    Как Песке написал в соцсетях, в воскресенье, когда у экипажа МКС выходной, команда «немного повеселилась в условиях микрогравитации», поучаствовав во флешмобе.

    Mannequin Challenge — флешмоб, участники которого замирают, как манекены. Остановить время пробовали по всему миру как звезды, так и обычные люди. В России во флешмобе принимали участие полицейские, депутаты, телеведущие и даже целые станции метро.

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