Космический уровень: Mannequin Challenge добрался до МКС

Пожалуй, самый популярный флешмоб 2016 года наконец добрался до Международной космической станции.
Как Песке написал в соцсетях, в воскресенье, когда у экипажа МКС выходной, команда «немного повеселилась в условиях микрогравитации», поучаствовав во флешмобе.
Mannequin Challenge — флешмоб, участники которого замирают, как манекены. Остановить время пробовали по всему миру как звезды, так и обычные люди. В России во флешмобе принимали участие полицейские, депутаты, телеведущие и даже целые станции метро.
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