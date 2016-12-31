На фестивале в Австралии произошла давка: десятки пострадавших

Более 60 человек пострадали в давке на музыкальном фестивале в австралийском Лорне.ТАСС, госпитализированы 19 пострадавших в давке, остальным медики оказали помощь на месте.
Ежегодный музыкальный фестиваль в Лорне посещают десятки тысяч молодых людей. По предварительным данным, давка возникла после выступления рок-группы DMA. Многие зрители пытались побыстрее покинуть зону, где выступала эта группа, и перебраться к другой сцене, где начиналось следующее шоу.
Посетители Lorne Falls Festival выкладывают в соцести фото и видео с толпами зрителей.
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