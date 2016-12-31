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  • 31.12, 02:23

На фестивале в Австралии произошла давка: десятки пострадавших

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На фестивале в Австралии произошла давка: десятки пострадавших

На фестивале в Австралии произошла давка: десятки пострадавших

На фестивале в Австралии произошла давка: десятки пострадавших
  • Фото: @fallsofficial /twitter.com

    • Более 60 человек пострадали в давке на музыкальном фестивале в австралийском Лорне.

    Как сообщает ТАСС, госпитализированы 19 пострадавших в давке, остальным медики оказали помощь на месте.

    Ежегодный музыкальный фестиваль в Лорне посещают десятки тысяч молодых людей. По предварительным данным, давка возникла после выступления рок-группы DMA. Многие зрители пытались побыстрее покинуть зону, где выступала эта группа, и перебраться к другой сцене, где начиналось следующее шоу.

    Посетители Lorne Falls Festival выкладывают в соцести фото и видео с толпами зрителей.

    London grammar EPIC!! #fallsfestival #lorne #musicfestivalsaustralia #music #vip #allthelightsphotography #misicphotography

    Видео опубликовано Jessica Bellamy (@all_the_lights_photography)


    @fallsfestival #lorne #childishgambino about to come onstage

    Видео опубликовано Chris McAlpine (@drone8888)


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