У Путина и Медведева не будет полноценных новогодних каникул

Президент и премьер традиционно будут встречать Новый год в семейном кругу. У обоих не будет полноценных новогодних каникул, а свободное время они намерены посвятить занятиям спортом.
Песков не уточнил, где именно глава государства проведет новогодние праздники.
Глава правительства Дмитрий Медведев также будет встречать Новый год дома с семьей. Как сообщалось, на его праздничном столе точно будут отечественные продукты, появившиеся в результате импортозамещения. Как сообщил премьер журналистам, отдохнуть все девять праздничных дней у него вряд ли получится.
На 5 января в Сочи у Медведева уже запланировано совещание, посвященное «олимпийскому наследию» — использованию инфраструктуры, созданной к Олимпиаде 2014 года. Если будет хорошая погода, Медведев будет кататься на лыжах.
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