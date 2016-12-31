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  • 31.12, 05:25

У Путина и Медведева не будет полноценных новогодних каникул

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У Путина и Медведева не будет полноценных новогодних каникул

У Путина и Медведева не будет полноценных новогодних каникул

Президент и премьер традиционно будут встречать Новый год в семейном кругу. У обоих не будет полноценных новогодних каникул, а свободное время они намерены посвятить занятиям спортом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о том, как Путин будет проводить новогодние праздники, признал, что у главы государства «практически не бывает полноценных выходных». По словам Пескова, свободное время президент использует для занятий спортом, в том числе хоккеем и плаванием.

Песков не уточнил, где именно глава государства проведет новогодние праздники.

Глава правительства Дмитрий Медведев также будет встречать Новый год дома с семьей. Как сообщалось, на его праздничном столе точно будут отечественные продукты, появившиеся в результате импортозамещения. Как сообщил премьер журналистам, отдохнуть все девять праздничных дней у него вряд ли получится.

На 5 января в Сочи у Медведева уже запланировано совещание, посвященное «олимпийскому наследию» — использованию инфраструктуры, созданной к Олимпиаде 2014 года. Если будет хорошая погода, Медведев будет кататься на лыжах.

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