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  • 30.12, 23:22
Пять главных событий 2016 года в мире экономики. Samsung, Великобритания, ОПЕК, Роснефть, Трамп Дональд, Турция, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пять главных событий 2016 года в мире экономики

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Пять главных событий 2016 года в мире экономики

Пять главных событий 2016 года в мире экономики

    В эти дни страна и мир подводят итоги уходящего года, фиксируя для себя его главные события и впечатления. Топ главных экономических потрясений составила Юлия Бехтерева.

    Главной сделкой 2016 года стала приватизация «Роснефти». Пакет в 19,5% принес в казну 711 млрд рублей. А достался он швейцарскому нефтяному трейдеру Glencore и Катарскому суверенному фонду. Тем самым было показано, что финансовая изоляция оказалась не такой уж герметичной.

    Мировые рынки в этом году пережили два потрясения — это Brexit и победа Дональда Трампа на выборах президента США. Выход Британии из ЕС подорвал позиции евровалюты, а Трамп нанес ей второй удар. В 2017-м евро вполне может сравняться с долларом.

    Уходящий год прошел с интригой от ОПЕК. В январе баррель Brent показал обескураживающие 27 долларов, но договориться о сокращении добычи никак не удавалось. У финальной встречи 30 ноября шансы были 50 на 50. Но тут вмешался Владимир Путин и помог уладить разногласия Саудовской Аравии и Ирана. Теперь баррель уверенно держится выше 50 долларов.

    Возвращение года — это турецкие фрукты и курорты.

    Подробности — в видеоматериале.

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