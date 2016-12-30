Пять главных событий 2016 года в мире экономики

В эти дни страна и мир подводят итоги уходящего года, фиксируя для себя его главные события и впечатления. Топ главных экономических потрясений составила Юлия Бехтерева.приватизация «Роснефти». Пакет в 19,5% принес в казну 711 млрд рублей. А достался он швейцарскому нефтяному трейдеру Glencore и Катарскому суверенному фонду. Тем самым было показано, что финансовая изоляция оказалась не такой уж герметичной.
Мировые рынки в этом году пережили два потрясения — это Brexit и победа Дональда Трампа на выборах президента США. Выход Британии из ЕС подорвал позиции евровалюты, а Трамп нанес ей второй удар. В 2017-м евро вполне может сравняться с долларом.
Уходящий год прошел с интригой от ОПЕК. В январе баррель Brent показал обескураживающие 27 долларов, но договориться о сокращении добычи никак не удавалось. У финальной встречи 30 ноября шансы были 50 на 50. Но тут вмешался Владимир Путин и помог уладить разногласия Саудовской Аравии и Ирана. Теперь баррель уверенно держится выше 50 долларов.
Возвращение года — это турецкие фрукты и курорты.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии