Российский шахматист Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу, оставив позади норвежца Магнуса Карлсена, которому проиграл месяцем ранее в битве за корону в классических шахматах. Турнир прошел в катарской Дохе.норвежец сдался после 97-го хода.
Месяцем ранее за сражением Карякина и Карлсена за звание чемпиона мира по классическим шахматам следили более 3 миллионов болельщиков из более чем из 200 стран мира — это абсолютный рекорд.
Третье место на чемпионате по блицу занял еще один россиянин Даниил Дубов, набравший 14,5 баллов и обогнавший по дополнительным показателям американца Хикару Накамуру и россиянина Александра Грищука.
В турнире по блицу среди женщин победу одержала украинка Анна Музычук, набравшая 13 баллов в 17 партиях. Второе и третье место заняли представительницы России — Екатерина Лагно (12,5) и Валентина Гунина (12,5).
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