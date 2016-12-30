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  • 30.12, 20:20
Карякин стал чемпионом мира по блицу. спорт, шахматы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Карякин стал чемпионом мира по блицу

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Карякин стал чемпионом мира по блицу

Карякин стал чемпионом мира по блицу

Карякин стал чемпионом мира по блицу

    Российский шахматист Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу, оставив позади норвежца Магнуса Карлсена, которому проиграл месяцем ранее в битве за корону в классических шахматах. Турнир прошел в катарской Дохе.

    По итогам 21 партии Сергей Карякин набрал 16,5 очка. Магнус Карлсен набрал такое же количество очков, но уступил россиянину по дополнительным показателям. В очном поединке в пятом туре норвежец сдался после 97-го хода.

    Месяцем ранее за сражением Карякина и Карлсена за звание чемпиона мира по классическим шахматам следили более 3 миллионов болельщиков из более чем из 200 стран мира — это абсолютный рекорд.

    Третье место на чемпионате по блицу занял еще один россиянин Даниил Дубов, набравший 14,5 баллов и обогнавший по дополнительным показателям американца Хикару Накамуру и россиянина Александра Грищука.

    В турнире по блицу среди женщин победу одержала украинка Анна Музычук, набравшая 13 баллов в 17 партиях. Второе и третье место заняли представительницы России — Екатерина Лагно (12,5) и Валентина Гунина (12,5).

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