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  • 30.12, 18:50
Петербуржцам прививают вкус к батальной живописи. Санкт-Петербург, живопись и художники, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржцам прививают вкус к батальной живописи

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Петербуржцам прививают вкус к батальной живописи

Петербуржцам прививают вкус к батальной живописи

    В Петербурге открылась первая в России галерея батального искусства.

    Таким образом создатели хотят повысить интерес художников к малоизвестным историческим событиям, а зрителей заставить задуматься о том, что и глобальные конфликты, и локальные битвы — это всегда тонкая грань между жизнью и смертью.

    Первым автором, представившим свои работы на экспозиции, стал колумбиец Луис Ринкон. Он привез в Петербург пять полотен. Они рассказывают о жене пиратов Карибского моря, о колониальной войне между Англией и Испанией и о падении империи инков в Перу. Одну из картин художник посвятил Григорию Распутину, убитому 100 лет назад во дворце Юсуповых на Мойке.

    Луис Ринкон, художник (Колумбия): «В Колумбии мало кому известно про Распутина. Но благодаря моей русской жене, я заинтересовался этим историческим персонажем. Он для меня фигура мистическая и мифическая, где-то между богом и дьяволом. Пусть имена его убийц известны, но что стоит за этим — всё покрыто тайной и до сих пор окружено домыслами».

    В основу художественного замысла Луис взял работу Караваджо «Снятие с креста», где Распутин предстает мучеником и Иисусом Христом. В крайнем верхнем углу полотна есть лик с неявными чертами лица. Так автор намекает — вот истинное лицо того, кто стоит за убийством, и кто, не исключено, повлиял на ход всей российской истории XX века.

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