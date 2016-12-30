Петербуржцам прививают вкус к батальной живописи

В Петербурге открылась первая в России галерея батального искусства.

Таким образом создатели хотят повысить интерес художников к малоизвестным историческим событиям, а зрителей заставить задуматься о том, что и глобальные конфликты, и локальные битвы — это всегда тонкая грань между жизнью и смертью.Первым автором, представившим свои работы на экспозиции, стал колумбиец Луис Ринкон. Он привез в Петербург пять полотен. Они рассказывают о жене пиратов Карибского моря, о колониальной войне между Англией и Испанией и о падении империи инков в Перу. Одну из картин художник посвятил Григорию Распутину, убитому 100 лет назад во дворце Юсуповых на Мойке., художник (Колумбия): «В Колумбии мало кому известно про Распутина. Но благодаря моей русской жене, я заинтересовался этим историческим персонажем. Он для меня фигура мистическая и мифическая, где-то между богом и дьяволом. Пусть имена его убийц известны, но что стоит за этим — всё покрыто тайной и до сих пор окружено домыслами».В основу художественного замысла Луис взял работу Караваджо «Снятие с креста», где Распутин предстает мучеником и Иисусом Христом. В крайнем верхнем углу полотна есть лик с неявными чертами лица. Так автор намекает — вот истинное лицо того, кто стоит за убийством, и кто, не исключено, повлиял на ход всей российской истории XX века.