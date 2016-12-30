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  • 30.12, 18:50
В Петербурге налетчики ограбили магазин на глазах у покупателей. Санкт-Петербург, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге налетчики ограбили магазин на глазах у покупателей

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В Петербурге налетчики ограбили магазин на глазах у покупателей

В Петербурге налетчики ограбили магазин на глазах у покупателей

В Петербурге налетчики ограбили магазин на глазах у покупателей

    Ограбление продуктового супермаркета в Приморском районе зафиксировала камера видеонаблюдения.

    Полиция Петербурга разыскивает налетчика, ранившего директора салона сотовой связи. Он ворвался в помещение, выстрелил сотруднику магазина в спину, затем заставил его открыть сейф и похитил выручку. Инцидент произошел в Выборгском районе.

    А в Приморском районе грабители при помощи электрошокеров забрали деньги из супермаркета. В магазин на улице Шаврова вошли трое в масках. Они пригрозили оружием продавцам и потребовали открыть кассы.

    Всё происходило на глазах у покупателей, некоторые находились в магазине с детьми. В итоге налетчики вынесли из универсама около 150 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и выясняют личности преступников.

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