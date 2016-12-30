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  • 30.12, 18:49

Украина объявила о превосходстве над Россией в сфере ракетного оружия

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Украина объявила о превосходстве над Россией в сфере ракетного оружия

Украина объявила о превосходстве над Россией в сфере ракетного оружия

Украина разработала уникальное ракетное оружие, которое превосходит российские аналоги. Об этом заявил депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, сообщают украинские СМИ.

Сергей Пашинский: «Я ответственно заявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться».

Киев не раз делал смелые заявления о прогрессе в сфере военных разработок. Последнее заявление на этот счет прозвучало из уст секретаря СНБО Украины Александра Турчинова в середине декабря. Тогда он сообщил о «серьезном шаге» вперед в украинском ракетостроении, подчеркнув, что главная задача Киева — сделать оружие, которое превзойдет российское.

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