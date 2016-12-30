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  • 30.12, 17:18
Неплательщиков алиментов заставили строить снежный городок для детей в Новосибирске. дети и подростки, Новосибирск, судебные приставы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Неплательщиков алиментов заставили строить снежный городок для детей в Новосибирске

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Неплательщиков алиментов заставили строить снежный городок для детей в Новосибирске

Неплательщиков алиментов заставили строить снежный городок для детей в Новосибирске

Неплательщиков алиментов заставили строить снежный городок для детей в Новосибирске

    С должника по алиментам — хоть снега лопату, решили новосибирские приставы. Они выдали отцам, не выполняющим обязательства, инвентарь для строительства ледового городка: с горками, домиками и сказочными персонажами.

    Городок злостным неплательщикам алиментов поручили возвести в центре города. Работы проходили под командованием приставов.

    Александр — один из таких помощников поневоле. С самого ура он носил воду, убирал снег. По решению суда — два часа в будни, четыре — по выходным. Долг перед ребенком он объясняет проблемами с трудоустройством.

    Однако некоторых должников по алиментам на снежную стройплощадку пришлось доставлять под конвоем. А потом и строго проверять качество работы.

    Подробности — в видеоматериале.

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