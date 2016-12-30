Убившие бомжа юные жители Белозерска отправятся в колонию на 15 и 16 лет

Молодые люди, убившие бездомного и записавшие после этого видео, на котором похвастались содеянным, приговорены к 15 и 16 годам лишения свободы.
Сразу после случившегося друзья записали на телефон видео, на котором с явной гордостью рассказали о том, что убили человека.
Из видеозаписи: «Мы убили человека, поняли, да? Убили человека, и что нам делать, что нам делать? Мы русские люди, Вологодская область, город Белозерск, поняли? Всех будем резать. Перо под печень, да и все».
Вологодским областным судом был вынесен обвинительный приговор в отношении 20-летнего Олега Микерова и 19-летнего Артёма Боброва.
Комментарии