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  • 30.12, 15:47

Убившие бомжа юные жители Белозерска отправятся в колонию на 15 и 16 лет

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  • Фото: newsvo /youtube.com
Убившие бомжа юные жители Белозерска отправятся в колонию на 15 и 16 лет

Убившие бомжа юные жители Белозерска отправятся в колонию на 15 и 16 лет

Убившие бомжа юные жители Белозерска отправятся в колонию на 15 и 16 лет
  • Фото: newsvo /youtube.com

    • Молодые люди, убившие бездомного и записавшие после этого видео, на котором похвастались содеянным, приговорены к 15 и 16 годам лишения свободы.

    Инцидент произошел еще в марте этого года. Тогда приятели находились в квартире знакомого, где распивали спиртное. Там они встретились с 41-летним бездомным мужчиной, с которым у них произошла ссора. Вскоре после этого молодые люди избили мужчину, он скончался.

    Сразу после случившегося друзья записали на телефон видео, на котором с явной гордостью рассказали о том, что убили человека.

    Из видеозаписи: «Мы убили человека, поняли, да? Убили человека, и что нам делать, что нам делать? Мы русские люди, Вологодская область, город Белозерск, поняли? Всех будем резать. Перо под печень, да и все».

    Вологодским областным судом был вынесен обвинительный приговор в отношении 20-летнего Олега Микерова и 19-летнего Артёма Боброва.

    Суд назначил Олегу Микерову 16 лет 6 месяцев и 20 дней лишения свободы с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору, Артёму Боброву — 15 лет лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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