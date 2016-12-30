В Керченском проливе установили 200-ю опору моста в Крым

В Керченском проливе установили 200-ю опору моста, который соединит Крым с Краснодарским краем. Строительство ведут одновременно на восьми участках. Часто работать приходится в самых сложных условиях — в дождь и шторм. Тем не менее, строители опережают график почти на год.

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Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

, директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив компании «Стройгазмонтаж»: «Активно ведутся работы на фарватерном участке — это самый ответственный этап строительства. Сегодня там сооружаются опоры самые мощные, которые есть на транспортном переходе. На керченской стороне уже создан стапель для сооружения арочных пролетных строений».Глубина почти 70 метров, 600 кубометров бетона и 130 тонн арматуры — и это только одна опора., начальник строительного участка: «У нас на строительстве Крымского моста очередная юбилейная опора. Она является 200-й из 595. Двухсотая опора отличается от предыдущих тем, что она находится в водном пространстве между островом Тузла и одноименной косой».Работы одновременно ведутся на восьми участках 3,5 тыс. человек и 200 единиц техники. Строят днем и ночью. Новые технологии во всем. Все сварочные швы проходят испытания ультразвуком., техник строительной лаборатории: «Ни один шов не может пройти без нашей проверки, без проверки нашей лаборатории. Для проверки качества сварных соединений мы используем различные методы — это как визуальный измерительный контроль, так и ультразвуковая дефектоскопия».Зачастую строители трудятся в экстремальных условиях. Не каждый моряк пережил за свою жизнь столько штормов.Главная новость последних месяцев — монтаж технологических плит, на которые уложат асфальтобетонное покрытие, и сборка арочных конструкций судоходного пролета. Раньше срока почти на год.Подробности — в репортаже