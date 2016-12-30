В Керченском проливе установили 200-ю опору моста в Крым

В Керченском проливе установили
200-ю опору моста, который соединит Крым с Краснодарским краем. Строительство ведут одновременно на восьми участках. Часто работать приходится в самых сложных условиях — в дождь и шторм. Тем не менее, строители опережают график почти на год.
Глубина почти 70 метров, 600 кубометров бетона и 130 тонн арматуры — и это только одна опора.
Олег Батин, начальник строительного участка: «У нас на строительстве Крымского моста очередная юбилейная опора. Она является 200-й из 595. Двухсотая опора отличается от предыдущих тем, что она находится в водном пространстве между островом Тузла и одноименной косой».
Работы одновременно ведутся на восьми участках 3,5 тыс. человек и 200 единиц техники. Строят днем и ночью. Новые технологии во всем. Все сварочные швы проходят испытания ультразвуком.
Антон Копыткин, техник строительной лаборатории: «Ни один шов не может пройти без нашей проверки, без проверки нашей лаборатории. Для проверки качества сварных соединений мы используем различные методы — это как визуальный измерительный контроль, так и ультразвуковая дефектоскопия».
Зачастую строители трудятся в экстремальных условиях. Не каждый моряк пережил за свою жизнь столько штормов.
Главная новость последних месяцев — монтаж технологических плит, на которые уложат асфальтобетонное покрытие, и сборка арочных конструкций судоходного пролета. Раньше срока почти на год.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
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