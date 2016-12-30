Юные актеры наступают на пятки звездным коллегам

Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Нонна Гришаева и еще десятки актеров рискуют в новом году остаться без ролей и гонораров. На пятки им наступают маленькие звезды большого экрана.

Анастасию Безрукову называют то внебрачной дочерью, то дальней родственницей Сергея Безрукова. Говорят: не зря же 12-летняя девочка получила в фильмах с его участием главные роли. Но юная звезда всем отвечает, что с Сергеем Безруковым ее связывает только любовь к кино.Пока другие девочки под бой курантов загадывают желания стать знаменитыми, за Анастасию Безрукову бьются не только российские режиссеры, но и самые известные модельные агентства мира. С восьми лет Анастасия ходит по подиуму, снимается для известных журналов и зарабатывает 150 тысяч рублей в месяц.А в фильмографии 13-летней Луизы-Габриелы Бровиной — 34 роли в кино. Трудовую лямку она тянет чуть ли не с пеленок. Сверстники не по-детски завидуют юной актрисе. Для нее Юрий Колокольников просто дядя Юра, с Нонной Гришаевой они общаются, как подружки, а народная артистка Татьяна Васильева — как любимая бабушка.Новогодние подарки юная звезда у родителей не выпрашивает: все, что душа требует, покупает себе сама. Зарабатывает девочка от 5000 рублей в день. Из-за жесткого съемочного графика Луизе Бровиной даже пришлось бросить школу, она учится на дому.Одиннадцатилетний Илья Костюков серьезен не по годам. Именно благодаря внешности ботаника у него нет отбоя от предложений режиссеров. Перерыв между съемками у юного актера только в новогодние каникулы. За пять лет работы в киноиндустрии Костюков успел сняться с Дмитрием Нагиевым, заработать награду на фестивале детского кино и отложить на черный день кругленькую сумму.