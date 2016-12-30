#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Распутин. Расследование
Распутин. Расследование 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.12, 21:52
Юные актеры наступают на пятки звездным коллегам. дети и подростки, знаменитости, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Юные актеры наступают на пятки звездным коллегам

комментировать
Юные актеры наступают на пятки звездным коллегам

Юные актеры наступают на пятки звездным коллегам

Юные актеры наступают на пятки звездным коллегам

    Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Нонна Гришаева и еще десятки актеров рискуют в новом году остаться без ролей и гонораров. На пятки им наступают маленькие звезды большого экрана.

    Анастасию Безрукову называют то внебрачной дочерью, то дальней родственницей Сергея Безрукова. Говорят: не зря же 12-летняя девочка получила в фильмах с его участием главные роли. Но юная звезда всем отвечает, что с Сергеем Безруковым ее связывает только любовь к кино.

    Пока другие девочки под бой курантов загадывают желания стать знаменитыми, за Анастасию Безрукову бьются не только российские режиссеры, но и самые известные модельные агентства мира. С восьми лет Анастасия ходит по подиуму, снимается для известных журналов и зарабатывает 150 тысяч рублей в месяц.

    А в фильмографии 13-летней Луизы-Габриелы Бровиной — 34 роли в кино. Трудовую лямку она тянет чуть ли не с пеленок. Сверстники не по-детски завидуют юной актрисе. Для нее Юрий Колокольников просто дядя Юра, с Нонной Гришаевой они общаются, как подружки, а народная артистка Татьяна Васильева — как любимая бабушка.

    Новогодние подарки юная звезда у родителей не выпрашивает: все, что душа требует, покупает себе сама. Зарабатывает девочка от 5000 рублей в день. Из-за жесткого съемочного графика Луизе Бровиной даже пришлось бросить школу, она учится на дому.

    Одиннадцатилетний Илья Костюков серьезен не по годам. Именно благодаря внешности ботаника у него нет отбоя от предложений режиссеров. Перерыв между съемками у юного актера только в новогодние каникулы. За пять лет работы в киноиндустрии Костюков успел сняться с Дмитрием Нагиевым, заработать награду на фестивале детского кино и отложить на черный день кругленькую сумму.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru