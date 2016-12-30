Желтая ветка московского метро продлена до станции «Раменки»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл рабочее движение на участке
ТАСС, глава города провел сегодня технический пуск участка до станции «Раменки» и проехал на поезде до станции «Деловой центр». Открытие пассажирского движения состоится через несколько недель.
Калининско-Солнцевской линии столичного метро.
Сергей Собянин: «Мы продолжаем строить самую протяженную линию метро в Москве до „Рассказовки“. Сегодня открываем рабочее движение от „Парка Победы“ до „Раменок“ — это семь с лишним километров, несколько станций».
Столичный градоначальник отметил, что сегодняшнему событию предшествовали сложные технические работы. К настоящему времени они практически завершены. Собинин выразил надежду, что пассажирское движение на участке будет запущено в конце января — начале февраля. Ожидается, что это улучшит транспортное обслуживание 600 тыс. москвичей.
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