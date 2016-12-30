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  • 30.12, 09:43
В Москве исполнили «Реквием» по погибшим при крушении Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, музыка и музыканты, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве исполнили «Реквием» по погибшим при крушении Ту-154

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В Москве исполнили «Реквием» по погибшим при крушении <nobr>Ту-154</nobr>

В Москве исполнили «Реквием» по погибшим при крушении Ту-154

В Москве исполнили «Реквием» по погибшим при крушении <nobr>Ту-154</nobr>

    В Москве прошел музыкальный вечер, посвященный памяти погибших в катастрофе над Черным морем.

    На сцене концертного зала имени Чайковского выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева и другие известные коллективы. Музыканты исполнили «Реквием» итальянского композитора Джузеппе Верди. Концерт посвятили всем жертвам трагедии.

    Ильдар Абдразаков, оперный певец: «Это патриоты нашей родины, это люди, которые дарили любовь, дарили свое сердце тем, кому нужно было и необходимо было, но, к сожалению, так произошло, что теперь о них только помним и будем молиться об их душах».

    Трагедия над Черным морем произошла 25 декабря. Самолет Ту-154 Министерства обороны, летевший в Сирию, рухнул вскоре после взлета из аэропорта Адлера. Погибли 92 человека: военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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