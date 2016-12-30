В Москве исполнили «Реквием» по погибшим при крушении Ту-154

В Москве прошел музыкальный вечер, посвященный памяти погибших в катастрофе над Черным морем.

Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря. Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

На сцене концертного зала имени Чайковского выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева и другие известные коллективы. Музыканты исполнили «Реквием» итальянского композитора Джузеппе Верди. Концерт посвятили всем жертвам трагедии., оперный певец: «Это патриоты нашей родины, это люди, которые дарили любовь, дарили свое сердце тем, кому нужно было и необходимо было, но, к сожалению, так произошло, что теперь о них только помним и будем молиться об их душах».Трагедия над Черным морем произошла 25 декабря. Самолет Ту-154 Министерства обороны, летевший в Сирию, рухнул вскоре после взлета из аэропорта Адлера. Погибли 92 человека: военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.