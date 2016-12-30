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  • 30.12, 08:12

Сборная России проиграла американцам в матче молодежного ЧМ

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  • Фото РИА Новости, Крис Бэрри
Сборная России проиграла американцам в матче молодежного ЧМ

Сборная России проиграла американцам в матче молодежного ЧМ

Сборная России проиграла американцам в матче молодежного ЧМ
  • Фото РИА Новости, Крис Бэрри

    • Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) уступила сверстникам из США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Канаде.

    Встреча группы В, прошедшая в Торонто, завершилась победой американцев со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). Шайбами в составе победителей отметились Клэйтон Келлер (5-я минута), Колин Уайт (25) и Трой Терри (32). У россиян отличились Кирилл Ураков (12) и Кирилл Капризов (38).




    После матча главный тренер россиян Валерий Брагин отметил, что его подопечных подвела реализация моментов.

    Валерий Брагин: «Американцы, как и канадцы — быстрый соперник. После Латвии надо было немного войти в ритм, потому что хоккей другой, все жестче. После первого периода шла равная игра, борьба — то они имели преимущество, то мы. Но соперник использовал моменты, а мы — нет. В меньшинстве неплохо отыграли, (вратарь) Илья Самсонов очень хороший матч провел сегодня. Реализация моментов подвела, двух голов мало».




    Ранее сборная России на турнире уступила команде Канады (3:5) и разгромила сборную Латвии (9:1). В следующем матче 31 декабря россияне сыграют с командой Словакии.

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