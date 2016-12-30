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  • 30.12, 05:10
Маленькие истории большого года: журналисты НТВ вспомнили героев самых ярких репортажей. НТВ, Новый год, благотворительность, дети и подростки, семья, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Маленькие истории большого года: журналисты НТВ вспомнили героев самых ярких репортажей

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Маленькие истории большого года: журналисты НТВ вспомнили героев самых ярких репортажей

Маленькие истории большого года: журналисты НТВ вспомнили героев самых ярких репортажей

    Журналисты НТВ в завершающем выпуске программы «Итоги дня» подвели итоги уходящего года и вспомнили самые яркие истории и репортажи, а также их героев, чья жизнь изменилась благодаря телезрителям.

    Уходящий високосный год был непростым: громкие преступления и беспрецедентные отставки, Brexit, страшные трагедии и допинговые скандалы. Но запомнится 2016 год не только этим. Планирует ли новые проделки девочка из Питера, которая разрушила репутацию охраны аэропорта Внуково? И сколько бананового пива выпили жители Зимбабве и Нигерии, попавшие на деньги из-за Мавроди? Специальный репортаж корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.

    В этом году все узнали об истории 3-летнего Артёма. У мальчика нейрофиброма — огромная опухоль, которая окружала глаз и проникала в череп. Чтобы увидеть мир двумя широко раскрытыми глазами — малышу нужна была операция. Удалить опухоль были готовы специалисты в Германии. Но, как часто бывает в таких сложных случаях, цена здоровья Тёмы для его семьи оказалась неподъёмной — 4,5 миллиона рублей. Мы просили о помощи, и телезрители помогли. Денег, которые были перечислены со всей страны, хватило и на билеты, и на операцию. Благодаря неравнодушным людям маленькому Артёму уже частично удалили опухоль и сохранили зрение.

    А еще был 11-летний Стёпа, которого высмеивали одноклассники за то, что он выкладывал на своей страничке в соцсети фото динозавров и мультяшек. Ровесники обзывали его лузером. Тогда мама мальчика написала пост в соцсети, в котором попросила всех, кому не сложно, поддержать сына. Телеканал НТВ показал эту историю в эфире и уже через несколько часов у Стёпы появились тысячи подписчиков. В друзья к нему стали добавляться известные артисты и спортсмены. В итоге мальчик, которого дразнили неудачником, прославился на всю страну, а его одноклассники, как говорится, прикусили злые языки.

    Валентину Павловну Овчинникову телезрители прозвали Мать Тереза. Она приехала в заброшенную деревню Афонино Пермского края и создала там настоящий приют для тех, кому некуда идти. Для всех: инвалидов, бездомных, бывших закаченных. И все они живут в глуши, заботясь друг о друге.

    Многим запомнился и репортаж и об удивительной интернациональной истории любви. Полицейский из Северной Осетии Алан Хачиров познакомился в Интернете с американкой Обри Мишель и влюбился. Обри прилетела к суженому в осетинское село. Дело шло к свадьбе, но потом выяснилось, что жительница Пенсильвании нарушила миграционное законодательство. Ее выдворили из России. Теперь жених собирается сам лететь к своей возлюбленной через океан.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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