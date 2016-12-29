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Пассажирка умерла у стойки регистрации в аэропорту Домодедово
29.12.2016, 21:25
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Пассажирка умерла у стойки регистрации в аэропорту Домодедово
В столичном аэропорту Домодедово скончалась
82-летняя
пассажирка.
161
аэропорт Домодедово
пенсионеры
смерть
Пожилой женщине стало плохо во время регистрации на рейс. Пассажирка потеряла сознание.
К стойке регистрации оперативно прибыли медики. К сожалению, спасти женщину они не смогли, сообщает агентство «
Москва
».
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