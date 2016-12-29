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  • 29.12, 21:34

Пассажирка умерла у стойки регистрации в аэропорту Домодедово

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Пассажирка умерла у стойки регистрации в аэропорту Домодедово

Пассажирка умерла у стойки регистрации в аэропорту Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово скончалась 82-летняя пассажирка.

Пожилой женщине стало плохо во время регистрации на рейс. Пассажирка потеряла сознание.

К стойке регистрации оперативно прибыли медики. К сожалению, спасти женщину они не смогли, сообщает агентство «Москва».

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