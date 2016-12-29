Спасатели предостерегли рыбаков от выхода на лед в Петербурге и Ленобласти

В преддверии новогодних праздников спасатели еще раз напомнили о безопасности на водоемах.

Сейчас ледовая обстановка в Петербурге и Ленобласти сложная, и в ближайшее время изменений ждать не стоит. Погода не по-зимнему теплая. Запрет выхода на лед действует с середины декабря, но предновогоднее время — традиционно горячая пора для рыбаков. Даже штраф в 5 тысяч рублей не помеха.Все поисково-спасательные службы уже приведены в состояние полной готовности. На время новогодних праздников усиленно будут патрулировать акваторию Невы в черте города. Для этого задействуют более 300 спасателей и десятки единиц техники.Любителям подледной ловли напоминают, что на открытых водоемах (например, в Курортном районе) толщина ледяного покрова не превышает семи сантиметров. Небезопасно выходить на лед и в черте города.Особое внимание спасатели по традиции обращают на детей. Так, накануне на Бухарестской улице нескольких подростков привлекла автомобильная покрышка в одном из прудов. По словам очевидцев, только по счастливой случайности в результате такой прогулки никто не пострадал.