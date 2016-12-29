Спасатели предостерегли рыбаков от выхода на лед в Петербурге и Ленобласти

В преддверии новогодних праздников спасатели еще раз напомнили о безопасности на водоемах.
Все поисково-спасательные службы уже приведены в состояние полной готовности. На время новогодних праздников усиленно будут патрулировать акваторию Невы в черте города. Для этого задействуют более 300 спасателей и десятки единиц техники.
Любителям подледной ловли напоминают, что на открытых водоемах (например, в Курортном районе) толщина ледяного покрова не превышает семи сантиметров. Небезопасно выходить на лед и в черте города.
Особое внимание спасатели по традиции обращают на детей. Так, накануне на Бухарестской улице нескольких подростков привлекла автомобильная покрышка в одном из прудов. По словам очевидцев, только по счастливой случайности в результате такой прогулки никто не пострадал.
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