Пациентам детского хосписа в Петербурге подарили новогодний концерт с Михаилом Боярским

Автографы, откровенные признания и любимые песни сегодня звучали из уст главного Д’Артаньяна страны, который приехал поздравить с любимым праздником тяжелобольных детей.

Сегодня Михаил Боярский приехал в детский хоспис Петербурга. За два дня до Нового года народный артист России поздравил с наступающим праздником и исполнил все пожелания пациентов и медицинского персонала. Почти час он исполнял композиции из своего репертуара. Дети просили исполнить песни из мультфильмов, взрослые — лирические композиции из кинолент. Ответил Михаил Боярский и на все вопросы.Позже Михаил Боярский признается, что с таким удовольствием еще ни разу на вопросы не отвечал. Наивные и трогательные, дети написали их на бумажках. В ответ артист откровенно говорил о том, что не рассказывал еще ни одному журналисту., народный артист РСФСР: «Мне очень часто ставили двойки. Моя жизнь состояла из того, чтобы исправить двойку. Если бы у меня были тройки и пятерки, я бы вообще не учился. А когда у меня были двойки, приходилось делать над собой усилия. Родители у меня практически жили в школе».Впервые в роли Деда Мороза Михаил Боярский оказался на ёлке в первом классе. Благодаря отцу-артисту, ему сделали профессиональный грим и подобрали костюм. Но сегодня всё это не понадобилось. От доброго волшебника дети требовали песен. Артист заготовил детский репертуар, но маленькие слушатели со взрослым взглядом чаще просили серьезные композиции. Например, знаменитую «Ланфрен-ланфра» из «Гардемаринов».С этой новогодней встречи каждый зритель ушел с улыбкой и главное с верой, что чудеса случаются.: «Мы было удивлены. Звезды обычно закрытые, с ними не пообщаешься особо. А Боярский открытый, с ним легко общаться, не было напряжения. Ему легко задавать вопросы. После этой встречи у меня радость, потому что жизнь всё-таки становится чуть-чуть ярче».Подготовившие этот сюрприз учредители благотворительного фонда «Звезды детям» пообещали и дальше исполнять мечты детей. За встречи с артистами тут отвечает посол доброй воли детского хосписа Михаил Пореченков. Через него можно пригласить в гости любимую звезду. Но главным подарком пациентам стал очередной транш на покупку необходимых лекарств на один миллион рублей, передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.