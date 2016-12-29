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  • 29.12, 20:03

Путин подписал закон о правилах применения физической силы к заключенным

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Путин подписал закон о правилах применения физической силы к заключенным

Путин подписал закон о правилах применения физической силы к заключенным

Президент России подписал закон, регламентирующий применение физической силы, огнестрельного оружия и спецсредств сотрудниками ФСИН к заключенным.

Согласно тексту документа, сотрудники уголовно-исполнительной системы могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, в следственных изоляторах и на прилегающих к ним территориях, где установлены режимные требования, а также на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, при конвоировании и в иных случаях, установленных настоящим законом.

Закон также регулирует отдельные вопросы организации и обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы.

Закон принят Государственной думой 21 декабря 2016 года и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Соразу после внесения в Госдуму законопроект вызвал широкий резонанс в СМИ и претензии со стороны правозащитников. Поэтому ко второму чтению в законопроект были внесены многочисленные поправки. В частности, из текста исключили норму, разрешающую сотрудникам ФСИН применять силу и спецсредства к заключенным за нарушение режима содержания.

Кроме того, с учетом замечаний правозащитников были введены ограничения на применение электрошокеров и установлены единые правила применения резиновых палок.

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