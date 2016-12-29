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  • 29.12, 17:01
В региональных больницах вводят телемедицину. больницы, врачи, медицина, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В региональных больницах вводят телемедицину

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В региональных больницах вводят телемедицину

В региональных больницах вводят телемедицину

    Попасть на прием к врачам в Москве и Петербурге пациентам из удаленных регионов страны становится проще. Достаточно дойти до районной поликлиники, выйти в Интернет и с помощью видеосвязи получить консультацию у специалиста узкого профиля.

    Телемедицину, ее давно практикуют в столице, теперь внедряют и в регионах. О том, как передовые технологии дошли до Приморья и Краснодарского края — корреспонденты НТВ Сергей Анцигин и Сергей Пикулин.

    Трехлетнего пациента уже не пугают ни больничные стены, ни люди в белых халатах. В стационар детской туберкулезной больницы он попал полгода назад в тяжелом состоянии. Инфекция поразила легкие и повредила тазобедренный сустав. Чтобы спасти ребенку жизнь, его пришлось срочно оперировать.

    Светлана Осина, заместитель главного врача Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы: «В результате этой операции полностью убраны некротические туберкулезные массы, которые были в костях тазобедренного сустава. Сустав очищен, но, к сожалению, ортопедически это несет за собой определенные последствия».

    Мальчику сейчас противопоказано ходить: большая нагрузка способна разрушить хрупкую костную ткань. Но встать на ноги Тимофей непременно сможет. В этом уверен профессор Петербурского НИИ фтизиопульмонологии Александр Мушкин. Врача и маленького пациента разделяют тысячи километров. Однако теперь благодаря телемедицине для полноценного осмотра больного расстояния — не помеха. После осмотра в режиме онлайн доктор из северной столицы дает четкие предписания коллегам, как правильно проводить малышу реабилитацию.

    Сеанс закончен, на очереди следующий. Квалифицированной консультации, в свою очередь, ждут педиатры и медсестры больниц из отдаленных районов Приморья. Подробнее — в репортаже НТВ.

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