#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х»
Недоступно в Вашей стране
Фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х» 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.01, 04:09

Не пейте водку по ночам: главный нарколог Минздрава предупредил россиян

1 комментарий

Не пейте водку по ночам: главный нарколог Минздрава предупредил россиян

Не пейте водку по ночам: главный нарколог Минздрава предупредил россиян

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн предостерег жителей России от употребления водки по ночам. Дело в том, что в это время суток алкоголь не перерабатывается в организме полностью.

Главный нарколог Минздрава РФ призвал россиян помнить, что ночью положено спать, а не пить крепкий алкоголь, передает агентство городских новостей «Москва».

Евгений Брюн, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ: «Ночью пить водку в общем опасно, особенно после шампанского, да и не нужно. Всегда нужно помнить, что ночью организм спит. И любой алкоголь, который принят в ночное время, после 21:00–22:00, не полностью перерабатывается, и человек может себя неважно чувствовать наутро и до середины следующего дня».

По его словам, на Новый год можно ограничиться бокалом шампанского или сухого белого вина. Принцип простой: «как можно меньше и как можно реже, ритуально».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru