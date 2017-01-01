Не пейте водку по ночам: главный нарколог Минздрава предупредил россиян

Главный внештатный специалист
агентство городских новостей «Москва».
психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн предостерег жителей России от употребления водки по ночам. Дело в том, что в это время суток алкоголь не перерабатывается в организме полностью.
Евгений Брюн, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ: «Ночью пить водку в общем опасно, особенно после шампанского, да и не нужно. Всегда нужно помнить, что ночью организм спит. И любой алкоголь, который принят в ночное время, после 21:00–22:00, не полностью перерабатывается, и человек может себя неважно чувствовать наутро и до середины следующего дня».
По его словам, на Новый год можно ограничиться бокалом шампанского или сухого белого вина. Принцип простой: «как можно меньше и как можно реже, ритуально».
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