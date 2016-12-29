На пост президента Франции претендует 87-летний певец

Певец Юг Офрэ, прозванный французским Бобом Диланом, может стать еще одним кандидатом на пост президента Франции.Sud-Ouest, 87-летний музыкант сможет зарегистрировать свою кандидатуру на пост президента Франции, если до 17 марта заручится поддержкой не менее 500 мэров или прочих выборных чиновников. Пока Офрэ заполучил только 180 подписей из шести регионов страны.
Также сообщается, что в случае неудачи с выдвижением Офрэ поддержит кандидата от «левых» Жан-Люка Меланшона. По словам представителя избирательной кампании Офрэ Пьерра Блондьо, 23 января проведет в Париже пресс-конференцию, на которой расскажет о своей предвыборной кампании.
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая 2017 года. Согласно соцопросам, предпочтения французов разделились между Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен.
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