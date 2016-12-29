Воры в Instagram: домушники научились работать по интернет-наводке

Российские полицейские начали искать воров-домушников в Интернете. Тема краж особенно актуальна сейчас, когда многие отправляются в новогодние путешествия. Все чаще преступники действуют по онлайн-наводке . Выискивают в социальных сетях фотографии, где в кадр попадают ценности, украшения и деньги. Находят адрес хозяина по указанной на страничке геолокации, а дальше дело техники.

О чем думает девушка с выдающимися талантами, когда примеряет очередной подаренный бриллиант? О том, что если не запостила — значит, не было, говорит фотомодель Олеся Малибу. А потому пять публикаций в день — это как поесть, обязательно! Воры? Да кто ж решится — изумляется Малибу., фотомодель: «Ну, конечно, за мной следят много людей, всяких сумасшедших людей. Пишут мне в Instagram, преследуют меня, но я на это не обращаю внимания. Потому что нормальный человек со мной никогда не свяжется».А связываться и не надо, говорят полицейские. Достаточно просто посмотреть публикации. Дело в том, что преступники успешно осваивают новые технологии — воровство через соцсети. Зачем теперь караулить у подъезда, выслеживать кого-то, ведь жертва сама отдаст виртуальные ключи от квартиры, где деньги лежат.Однако Олеся уверена — уж она-то точно надежно защищена. В квартире три камеры, домофон, шлагбаум на въезде. Деньги в банке, а бриллианты на себе любимой. Так что к каждому снимку модель обязательно указывает геолокацию.Примерно так же, вероятно, думали и другие представители шоу-бизнеса. Однако многие помнят историю громкого ограбления певца Димы Билана. Из особняка, который так хвалили поклонники исполнителя в соцсетях, воры вынесли около 9 млн рублей и дорогую коллекцию часов. Жертвой домушников стал и Валерий Леонтьев в 2012 году. Сейчас в сети артиста в основном лишь отчеты с выступлений. Не обошли грабители вниманием и дом Анастасии Волочковой. Хотя, судя по всему, меры безопасности усилены, раз посты опять в интерьере.О том, как действуют современные интернет-домушники, рассказывает